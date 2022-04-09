Эксперт оценил новые санкции ЕС против РФ

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков оценил новые санкции ЕС против РФ, в том числе и заявления о том, что ЕС перестал пускать зарегистрированные в России и Белоруссии грузовики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.