Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

США разрабатывают биологические лаборатории в разных государствах по единому сценарию и подключают к одной системе контроля за биообстановкой. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в ходе заседания СБ ООН по формуле Арриа.

"При этом мы прослеживаем определенную систему в развертывании американских биолабораторий вне национальной территории. В первую очередь высказывается озабоченность состоянием биологической обстановки в регионе. Далее обеспечивается заинтересованность, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего министерств здравоохранения, в совместной работе. В конечном итоге возводится биообъект и подключается к единой системе глобального контроля за биологической обстановкой", – пояснил Кириллов.

По его словам, общий объем финансирования военных биопрограмм подрядных организаций США с 2005 года превысил пять миллиардов долларов.

При этом в ходе специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР было обнаружено на Украине 30 американских биолабораторий. С 2015 года на их функционирование потрачено 32 миллиона долларов.

Ранее в Кремле призвали США предоставить все данные о биолабораториях. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что американская программа по биологическим лабораториям непрозрачна, к ней возникает много вопросов у разных государств.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.