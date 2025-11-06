Психолог Стригунова: давление в вопросе создания семьи редко приводит к хорошему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Давление родителей может ускорить образование семьи, однако спешка в этом вопросе редко приводит к хорошим результатам. Об этом Москве 24 сообщила семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.

Так эксперт прокомментировала заявление депутата Госдумы Нины Останиной о том, что родителям 30-летних мужчин и женщин необходимо торопить их со вступлением в брак. По ее словам, иногда родители торопят детей поскорее выйти замуж или жениться, когда видят их инфантильность.

"При желании повлиять на решение сына или дочери лучше использовать мягкие наставления, ненавязчивые рекомендации", – рекомендовала психолог.

В случае если родители видят, что ребенок одинок, они могут аккуратно намекнуть на создание семьи. Возможно, познакомить с интересным человеком или предложить помощь в организации досуга, отметила Стригунова.

"Но ни в коем случае не настаивать, не упрекать и не манипулировать. Родители могут играть важную роль в жизни своих детей, но они должны помнить о границах. Решение о вступлении в брак очень личное, оно должно быть принято осознанно и добровольно", – пояснила специалист.

Она отметила, что родители могут быть полезны для молодой семьи. Например, помочь с детьми или поддержать в трудную минуту. Старшее поколение обладает ценным опытом, который может пригодиться.

"Однако есть вариант, когда родители могут быть проблемой. Например, постоянно вмешиваться в жизнь молодой семьи, пытаться диктовать свои правила, критиковать выбор супруга или методы воспитания детей. Это приводит к конфликтам и обидам", – добавила эксперт.

Если родители используют чувство вины или долга для достижения целей, то это разрушает доверие и портит отношения. Кроме того, если родители не уважают выбор сына или дочери, это подрывает авторитет молодого мужа или жены, что может привести к разрыву отношений, уточнила Стригунова.

"Самый частый случай, когда супруги хотят жить отдельно, но родители навязывают совместное проживание. Это часто приводит к конфликтам", – резюмировала она.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что привлечение бабушек и дедушек к воспитанию внуков грозит конфликтом поколений, который обычно маскируется под борьбу за границы – родители начинают защищать свою автономию. Особенно острым становится момент, когда старшее поколение устанавливает свои правила в воспитании внуков.