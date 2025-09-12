В Общественном инфоцентре рассказали, как проходят выборы на участках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый день голосования на экстерриториальных участках в Москве проходит в штатном режиме, жители из регионов могут отдать голос за будущее родных краев и областей, рассказали в Общественном информационном центре в ходе дневного брифинга.

Заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Александр Асафов назвал правильным решение открыть избирательные участки во флагманских центрах "Мои документы" и других общественных местах, а не в образовательных учреждениях.

"Людям, которые не живут в Москве, а просто проводят здесь отпуск, учатся или приехали в командировки, довольно легко доехать до избирательных участков", – отметил Асафонов.

Все избирательные участки открылись в 08:00, на каждом из них находятся общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий, добавил председатель Общественной палаты Вадим Ковалев.

Выборы высших должностных лиц 19 регионов продлятся до 14 сентября. Голосование пройдет с помощью современных электронных терминалов. Партия "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) высоко оценила организацию участков для голосования в столице.

