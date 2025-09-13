Памфилова: более 130 тыс атак на портал ЦИК зафиксировано со старта ЕДГ

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Свыше 130 тысяч атак на порталы ЦИК России было совершено со старта голосования в ЕДГ-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, подчеркнула глава ЦИК, голосование проходит в штатном режиме.

"Выборы идут в подавляющем большинстве регионов, все сейчас "при деле", – заметила она.

Памфилова отметила, что по всей стране приняли участие в голосовании примерно 10 миллионов человек. Из них свыше 453 тысяч человек проголосовали в приграничных районах регионов России.

"В Белгородской области почти 111 тысяч, в Брянской – более 19 тысяч, в Курской области – более 195 тысяч, и в Севастополе – более 127 тысяч человек", – уточнила она.

Также, по ее словам, примерно 1,3 миллиона человек уже проголосовали на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это составляет 78% от общего числа подавших заявление на ДЭГ.

"Активно очень голосуют жители регионов и на экстерриториальных участках. За последние сутки на них проголосовала уже половина записавшихся, то есть проголосовало 9 тысяч человек, записалось 18 тысяч", – заключила Памфилова.

Выборы высших должностных лиц 19 регионов продлятся до 14 сентября. Голосование пройдет с помощью современных электронных терминалов.

Ранее партия "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) высоко оценила организацию участков для голосования в столице. Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член партии Сергей Кабышев посетил Общественный информационный центр и пообщался с наблюдателями от партии, которых направили на экстерриториальные избирательные участки Москвы.

