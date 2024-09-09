Памфилова заявила, что в едином дне голосования приняли участие более 27 млн избирателей

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Более 27 миллионов избирателей приняли участие в выборах различного уровня в единый день голосования (ЕДГ). Это около 47% граждан с избирательным правом, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У нас были проведены свыше 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня и разного характера, приняли участие в этом более 27 миллионов избирателей", – приводит слова Памфиловой ТАСС.

По ее словам, в ГАС "Выборы" введено более 85 тысяч протоколов об итогах голосования. При этом явка на выборы в единый день голосования в этом году была выше, чем в прошлые годы, добавила Памфилова.

Врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев ранее рассказал, что партия на выборах в регионах победила с большим отрывом и подтвердила статус ведущей политической силы. При этом "Единая Россия" серьезно улучшила результаты в единый день голосования (ЕДГ) в сравнении с предыдущим политическим циклом, уточнил он.

В свою очередь, председатель партии Дмитрий Медведев призвал избранных губернаторов и депутатов реализовать оказанное им доверие. Он добавил, что сделать это необходимо в ближайшее время.