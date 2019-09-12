Бэнкси отреагировал на уничтожение его рисунка о Brexit

Фото: instagram.com/banksy

Уличный художник Бэнкси отреагировал на уничтожение своей работы в английском портовом городе Дувр, посвященной Brexit].

Оригинальный рисунок появился на стене городского здания в мае 2017 года. На граффити был изображен флаг Евросоюза и человек на лестнице, отбивающий одну из звезд на флаге молотком. Работа оценивалась в 1,24 миллиона долларов.

"Я планировал, что в день Brexit поменяю картину в Дувре на это. Но, похоже, они закрасили ее. Неважно. Думаю, большой белый флаг хорошо выражает то же самое", – написал Бэнкси в Instagram.

Художник опубликовал фото нового рисунка, которым хотел заменить посвященное выходу Британии из ЕС граффити. На нем человек по-прежнему отбивает звезду молотком, только уже на пустом месте. При этом скомканный флаг ЕС "лежит" на земле.



Ранее на стене здания на улице Гиляровского в Москве закрасили граффити художника Nootk поскольку "оно не узаконено в соответствии с новыми правилами, установленными в городе".