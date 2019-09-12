Бэнкси отреагировал на уничтожение его рисунка о Brexit

12 сентября, 20:43
12 сентября, 20:43
Поделиться в социальных сетях:
Фото: instagram.com/banksy
Уличный художник Бэнкси отреагировал на уничтожение своей работы в английском портовом городе Дувр, посвященной Brexit].
Оригинальный рисунок появился на стене городского здания в мае 2017 года. На граффити был изображен флаг Евросоюза и человек на лестнице, отбивающий одну из звезд на флаге молотком. Работа оценивалась в 1,24 миллиона долларов.
"Я планировал, что в день Brexit поменяю картину в Дувре на это. Но, похоже, они закрасили ее. Неважно. Думаю, большой белый флаг хорошо выражает то же самое", – написал Бэнкси в Instagram.
Художник опубликовал фото нового рисунка, которым хотел заменить посвященное выходу Британии из ЕС граффити. На нем человек по-прежнему отбивает звезду молотком, только уже на пустом месте. При этом скомканный флаг ЕС "лежит" на земле.
Ранее на стене здания на улице Гиляровского в Москве закрасили граффити художника Nootk поскольку "оно не узаконено в соответствии с новыми правилами, установленными в городе".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: