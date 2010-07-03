Рекламу в стиле граффити обязали удалить с московских домов

17:46
17:46
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Всю рекламу в стиле граффити предписали удалить с фасадов московских домов за 15 дней. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы.
Как пояснили в ведомстве, был принят новый порядок художественного оформления фасадов зданий. Согласно ему, сюжеты изображений призваны популяризировать выдающихся личностей, исторические события, науку, искусство и спорт. Однако в граффити не допускается никакой коммерческой составляющей, подчеркнули представители департамента.
"Любая реклама, ранее выполненная на стенах "в технике граффити", должна быть удалена заказчиком или исполнителем такой рекламы в течение 15 дней с момента вступления в силу принятого постановления", – цитирует сообщение Агентство "Москва". Когда 15 дней истекут, рекламу начнут удалять с фасадов за счет средств городского бюджета.
По данным ГБУ "Горинфор", реклама "в технике граффити" очень распространена в исторической части города, в частности, в районе Садового кольца – на улицах Валовой, Садово-Спасской, Зубовском и Никитском бульварах, Новом Арбате. "В июле на территории мегаполиса было зафиксировано более 100 рекламных граффити", – уточнили в пресс-службе.
Ранее споры среди москвичей вызвала новая работа уличного художника Zoom под названием "Артстрит и вандалы". Изображение появилось напротив "Атриума" у станции метро "Курская" в начале июля. На белой стене Zoom изобразил троих людей с закрытыми лицами. Один из них – коммунальщик, закрашивающий некую надпись, второй – полицейский, третий – чиновник. Так автор хотел подчеркнуть, как сегодня борются с уличным искусством. Однако жители дома не оценили такое граффити, назвав его "непонятной мазней".
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