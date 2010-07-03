Жители столицы обсуждают новую картину уличного художника на "Курской"

Москвичи спорят о судьбе новой картины уличного художника Zoom под названием "Артстрит и вандалы". Изображение появилось напротив "Атриума" у станции метро "Курская", передает телеканал Москва 24.

На белой стене он изобразил троих людей с закрытыми лицами. Один из них – коммунальщик, закрашивающий некую надпись, второй – полицейский, третий – чиновник. Так автор хотел подчеркнуть, как сегодня борются с уличным искусством. Но жители этого дома граффити назвали последней каплей.

Это не единственная подобная работа в районе "Атриума". Руководство торгового центра разрешает рисовать их.

Жительница дома напротив пожаловалась, что вынуждена смотреть на такое современное искусство каждый день.

"Раньше были часы – всем нравилось, а сейчас... ну что это? Это мазня, какой там смысл. Губы какие-то непонятные", – посетовала она.

Гендиректор управляющей компании торгового комплекса Павел Чекрыжов объяснил, что многие стены еще не закончены.

"Будут еще дополнительные световые элементы, декоративные нюансы. Мы надеемся, что в конце проекта каждый найдет для себя что-то", – отметил он. По словам Чекрыжова, работы закончатся в конце октября.

Руководство ТЦ нашло автора новой композиции и попыталось с ним встретиться. Однако он заявил, что не дает очных интервью и не видит в этом необходимости.

Художник Евгений Чес объяснил, что граффити – это отдельная субкультура, существующая внутри отдельного "комьюнити". Ее представители рисуют для себя.

"Кому не нравится, пусть проходят мимо и не обращают внимания", – заключил он.

Граффити вызывают негативную реакцию не только в столице. В Петербурге под Новый Год художник Павел Кас разрисовал заложенный дверной проем на углу Невского и Суворовского проспектов. Коммунальщики почти сразу его закрасили, а местные почти неделю оттирали картину монетками.