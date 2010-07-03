Залитую гудроном работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге восстановят

Власти Свердловской области намерены восстановить испорченную работу художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге. Повреждена примерно одна десятая граффити, она залита гудроном.

Утром в пятницу, 19 июля, коммунальные службы начали закрашивать работу на площади Первой пятилетки. 27-летний художник в начале месяца нарисовал на территории Уралмаша крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича. Занимала работа почти 6600 квадратных метров. Рисовать Лампасу помогали 20 волонтеров, им потребовалось почти четыре дня и несколько тысяч литров красной, черной и белой краски.

"Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом легально созданную масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение", – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети Instagram.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе администрации города. По словам представителей мэрии, на площади проводились работы по ремонту пешеходного перехода. Уничтожение работы стало "виной отдельных недобросовестных работников".

"Работа на площади Первой пятилетки будет восстановлена и по композиции, и по росписи. Покрас Лампас приедет лично ее восстанавливать. Площадь будет пригодна и для пешеходов", – цитирует РИА Новости организаторов фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.

Покрас Лампас – представитель современной каллиграфии, основатель направления Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей. Совмещает работу над арт-проектами с международными выставками, перформансами и стрит-арт фестивалями. Создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере.

В ноябре 2018 года Лампас создал самое большое граффити в мире. Художник расписал площадь перед "РЖД Ареной" в Черкизове в клубные красно-зеленые цвета. Площадь росписи составляла более 11 тысяч квадратных метров.

