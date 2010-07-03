Залитую гудроном работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге восстановят

11:56
11:56
Поделиться в социальных сетях:
Власти Свердловской области намерены восстановить испорченную работу художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге. Повреждена примерно одна десятая граффити, она залита гудроном.
Утром в пятницу, 19 июля, коммунальные службы начали закрашивать работу на площади Первой пятилетки. 27-летний художник в начале месяца нарисовал на территории Уралмаша крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича. Занимала работа почти 6600 квадратных метров. Рисовать Лампасу помогали 20 волонтеров, им потребовалось почти четыре дня и несколько тысяч литров красной, черной и белой краски.
"Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом легально созданную масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение", – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети Instagram.
Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе администрации города. По словам представителей мэрии, на площади проводились работы по ремонту пешеходного перехода. Уничтожение работы стало "виной отдельных недобросовестных работников".
"Работа на площади Первой пятилетки будет восстановлена и по композиции, и по росписи. Покрас Лампас приедет лично ее восстанавливать. Площадь будет пригодна и для пешеходов", – цитирует РИА Новости организаторов фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Покрас Лампас – представитель современной каллиграфии, основатель направления Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей. Совмещает работу над арт-проектами с международными выставками, перформансами и стрит-арт фестивалями. Создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере.
В ноябре 2018 года Лампас создал самое большое граффити в мире. Художник расписал площадь перед "РЖД Ареной" в Черкизове в клубные красно-зеленые цвета. Площадь росписи составляла более 11 тысяч квадратных метров.
Покрас Лампас разрисовал площадь Екатеринбурга
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: