Покрас Лампас – о пользе арт-сообществ

Как стать известным художником с помощью медиа

В Новом Манеже прошла дискуссия по теме – "Место современного искусства: художник и новые медиа".

В открытый диалог вступили художники и администраторы арт-сообществ "ВКонтакте". Они попытались объяснить, как сделать свои работы известными и соблюсти авторские права, как использовать современные медиа для продвижения своего искусства и с какими сообществами можно сотрудничать.

Один из участников дискуссии – Покрас Лампас, знаменитый и востребованный художник, чья выставка открылась 6 сентября в Новом Манеже. Он поделился своим опытом и вспомнил, с чего началась его популярность и как зародилось его сообщество.