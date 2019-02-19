Граффити художника Nootk закрасили из-за новых правил в центре Москвы

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Граффити художника Nootk на стене здания на улице Гиляровского в Москве закрашивают в связи с новыми правилами нанесения рисунков на строения.
Об этом Агентству "Москва" во вторник, 10 сентября сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы. Там отметили, что "оно не узаконено в соответствии с новыми правилами, установленными в городе".
Контроль за удалением запрещенных и несогласованных граффити ведет столичный департамент СМИ и рекламы. Согласно постановлению, не соответствующие новым правилам работы должны быть удалены, напомнили в префектуре.
В случае соответствия инициатор нанесения или собственник здания должны подать заявку в департамент ЖКХ для сохранения изображения. Мурал с изображением абстрактного пейзажа появился на стене дома 10, строение 3 около семи лет назад.
Постановление, регламентирующее создание граффити, правительство Москвы выпустило 16 июля. Согласно правилам, автор должен представить проект рисунка в департамент ЖКХ, который затем согласует его с муниципальными властями.
В документе также прописана тематика рисунков и указано, что создавать граффити разрешается только "с 1 апреля по 1 ноября". Ранее стало известно, что в центре столицы в ближайшее время закрасят более 180 граффити.
В Москве хотят закрасить почти 200 "неправильных" граффити
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