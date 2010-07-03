Правила создания граффити установили в Москве

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Правительство Москвы выпустило постановление, регламентирующее создание граффити. Документ от 16 июля опубликован на портале мэра и правительства столицы.
В нем идет речь о "нанесении надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи ... на внешние поверхности нежилых зданий, сооружений и многоквартирных домов".
Согласно правилам, "лицо, заинтересованное в нанесении изображения", должно представить проект рисунка в департамент ЖКХ, который затем согласует его с муниципальными властями.
При этом указывается, что "допускается нанесение изображений, популяризующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство".
В то же время "нанесение изображений иных тематик не допускается". В частности, нельзя изображать рекламу, непристойности, табак, алкоголь, взрывчатые вещества и другое.
Кроме того, под запрет попадают призывы к насилию и надписи, "дискредитирующие родителей и воспитателей, подрывающие доверие к ним у несовершеннолетних".
Правилами также устанавливается, что изображения, не соответствующие требованиям, "подлежат приведению в надлежащее состояние или удалению".
Помимо прочего, создавать граффити теперь разрешается только "с 1 апреля по 1 ноября при среднесуточной температуре не менее 10 градусов".
Граффити со смыслом: в столице установили правила рисования на домах
26 июля столичный департамент СМИ и рекламы предписал удалить с фасадов московских домов за 15 дней всю рекламу в стиле граффити.
По данным ГБУ "Горинфор", реклама "в технике граффити" очень распространена в исторической части города. Указывается, что в июле на территории города было зафиксировано более 100 рекламных граффити.
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