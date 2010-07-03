Более 180 граффити в центре Москвы закрасят в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре столицы в ближайшее время закрасят более 180 граффити.

"Проходит инвентаризация надписей, изображений и граффити на соответствие новым правилам. Разрешается нанесение изображений, популяризирующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство. Попали под запрет граффити, содержащие рекламные изображения, призывы к насилию и жестокости, порнографию, бранные слова, оскорбления, изображения табака, взрывчатки и наркотиков", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы префектуры ЦАО.

Большая часть незаконных надписей обнаружилась на тепловых пунктах и на нежилых строениях.

В конце июля в столице впервые утвердили правила нанесения граффити. В них уточняется, что теперь уличным художникам можно рисовать только на определенную тематику – спорт, туризм, космос, искусство и история. При этом никаких сцен насилия, наркотиков и оскорблений. Все арт-объекты авторы должны согласовывать. Проект нужно направить в департамент ЖКХ, откуда он попадет в другие ведомства. И все должны дать добро. Готовую работу будет оценивать комиссия – могут попросить исправить или вовсе удалить.

Ранее граффити в Москве не регламентировались. Рекламодатели напрямую договаривались о нанесении рисунков с управляющими компаниями домов.

