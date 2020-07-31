Москва онлайн: в чем феномен художника Бэнкси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
2 августа в рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится дискуссия "Миф о художнике".
Фильм "В погоне за Бэнкси" – попытка разгадать, что за человек скрывается за этим псевдонимом. Приуроченная к премьере дискуссия посвящена теме мифологизации персоны художника. Участники поговорят о феномене Бэнкси – его культурном, историческом и политическом измерении.
В обсуждении примут участие:
- искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова;
- художник, перформер Оля Кройтор;
- куратор и директор LH Art Consultancy Александр Бланарь.
Смотрите трансляцию дискуссии 2 августа в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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