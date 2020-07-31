Москва онлайн: в чем феномен художника Бэнкси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

2 августа в рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится дискуссия "Миф о художнике".

Фильм "В погоне за Бэнкси" – попытка разгадать, что за человек скрывается за этим псевдонимом. Приуроченная к премьере дискуссия посвящена теме мифологизации персоны художника. Участники поговорят о феномене Бэнкси – его культурном, историческом и политическом измерении.

В обсуждении примут участие:



искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова;

художник, перформер Оля Кройтор;

куратор и директор LH Art Consultancy Александр Бланарь.