Картину Бэнкси купили на аукционе Sotheby's почти за $10 миллионов

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Картина известного британского граффити-художника Бэнкси "Покажи мне Моне" ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 9,8 миллиона долларов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Работа уличного мастера отсылает любителей искусства к картине Моне "Японский мостик". Как отмечают в Sotheby's, итоговая цена значительно превысила первоначальные оценки. После восьми минут торгов обладателем произведения искусства стал азиатский инвестор.

Самая дорогая проданная картина Бэнкси – "Переданный Парламент", в 2019 году ее приобрели за 12 миллионов долларов.

Недавно новое граффити анонимного художника появилось на стене салона красоты в Великобритании. Очевидцы считают, что автором работы стал Бэнкси.