Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

10:48

Картину Бэнкси купили на аукционе Sotheby's почти за $10 миллионов

за рубежом культура

Фото: АР/Jonathan Brady/PA

Картина известного британского граффити-художника Бэнкси "Покажи мне Моне" ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 9,8 миллиона долларов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Работа уличного мастера отсылает любителей искусства к картине Моне "Японский мостик". Как отмечают в Sotheby's, итоговая цена значительно превысила первоначальные оценки. После восьми минут торгов обладателем произведения искусства стал азиатский инвестор.

Самая дорогая проданная картина Бэнкси – "Переданный Парламент", в 2019 году ее приобрели за 12 миллионов долларов.

Недавно новое граффити анонимного художника появилось на стене салона красоты в Великобритании. Очевидцы считают, что автором работы стал Бэнкси.

Очевидцы утверждают, что автором нового граффити в Британии стал Бэнкси

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать