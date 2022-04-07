С 24 февраля в Германии зафиксировали 383 преступления против выходцев из РФ

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С 24 февраля в Германии зафиксировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом заявила глава МВД страны Нэнси Фезер. Также атакам подвергаются лица украинского происхождения, сообщает Life.ru.
"В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия. Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране", – подчеркнула Фезер.
Она добавила, что в отношении лиц украинского происхождения за этот период было совершено 181 преступление.
Глава министерства внутренних дел Германии полагает, что правовые экстремисты пытаются использовать украинский кризис в своих целях, превращая его в площадку для трансляции разжигающих ненависть речей.
Ранее сообщалось, что группа украинцев во время автопробега "За мир! За Россию! За Грецию!" в Афинах напала на одну из машин, в результате чего травмы руки получила семилетняя девочка. Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства инцидента.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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