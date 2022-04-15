В Минздраве заявили о достаточном количестве препаратов от аллергии в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Все препараты, применяемые для купирования симптомов сезонной аллергии, имеются в достаточном количестве в аптеках и на складах, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Речь идет об антилейкотриеновых, а также топических кортикостероидах в виде спреев и капель.
По данным Росздравнадзора, в прошлом году в гражданский оборот выпустили 98 торговых наименований антигистаминных лекарств по 16 международным непатентованным наименованиям. С начала этого года были выпущены 83 торговых наименования антигистаминных лекарств по 15 наименованиям.
Ранее врач-аллерголог Надежда Логина отметила, что аллергия выражается в виде дерматита, крапивницы, кожных проявлений, а в отдельных случаях может перерасти в бронхиальную астму и более опасные патологии.
По словам специалиста, чтобы предотвратить серьезные проявления сезонного недуга, необходимо за две недели до сезона цветения пройти курс антигистаминной терапии. Дозировку нужно смотреть в инструкции или уточнить у лечащего врача. Она добавила, что сезон наступает в конце марта – начале апреля.
Минздрав заявил, что в РФ достаточно препаратов против симптомов сезонной аллергии
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