Врач дала рекомендации аллергикам по подготовке к сезону цветения

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Врач-аллерголог Надежда Логина отметила, что аллергия выражается в виде дерматита, крапивницы, кожных проявлений, а в отдельных случаях может перерасти в бронхиальную астму и более опасные патологии, например анафилактический шок и пищевые отравления. Об этом врач сообщила "Вечерней Москве".
По словам специалиста, чтобы предотвратить серьезные проявления сезонного недуга, необходимо за две недели до сезона цветения пройти курс антигистаминной терапии. Дозировку нужно смотреть в инструкции или уточнить у лечащего врача. Она уточнила, что сезон наступает в конце марта – начале апреля.
Кроме того, врач рекомендовала принимать IgE-лекарства для снижения проявления аллергии.
"Они уменьшают уровень иммуноглобулина E, отвечающего за развитие аллергических реакций в нашем организме", – пояснила Логина.
Эксперт добавила, что для укрепления результата и профилактики люди, которые входят в группу риска, могут пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Методика заключается в том, что в организм пациента врач вводит мизерные дозы аллергена, на который возникает реакция, создающая иммунитет на раздражитель.
Ранее аллерголог-иммунолог, старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева сказала, что в Москве в 2022 году сезон цветения растений-аллергенов из-за морозов переносится на конец марта. Она рекомендовала пациентам, страдающим от поллиноза, в сезон активного цветения меньше бывать на улице, не открывать окна и соблюдать меры для профилактики заболевания.
"Доктор 24": пыльца
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