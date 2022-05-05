Футболку Марадоны продали за рекордные 9,28 млн долларов

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Футболку аргентинского футболиста Диего Марадоны, в которой он забил "рукой бога", продали за рекордные 9,28 миллиона долларов. Об этом сообщает радио КП.

Сделка стала самой крупной за всю историю продаж спортивной атрибутики. При этом стартовая цена лота составляла 4,98 миллиона евро. Самым дорогим лотом до этого считалось джерси бейсболиста Бэйба Рута, проданного в 2019 году за 5,64 миллиона долларов.

В 1986 году Марадона в ходе матча 1/4 финала чемпионата мира оформил дубль в ворота английской команды. Один из мячей он забил рукой.

Ранее стало известно, что топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" (1980) выставили на продажу в США. За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов. В аукционном доме Gotta Have Rock and Roll отметили, что он по-прежнему находится в хорошем состоянии.

