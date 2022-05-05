Футболку Марадоны продали за рекордные 9,28 млн долларов

Фото: TACC/EPA/Neil Hall
Футболку аргентинского футболиста Диего Марадоны, в которой он забил "рукой бога", продали за рекордные 9,28 миллиона долларов. Об этом сообщает радио КП.
Сделка стала самой крупной за всю историю продаж спортивной атрибутики. При этом стартовая цена лота составляла 4,98 миллиона евро. Самым дорогим лотом до этого считалось джерси бейсболиста Бэйба Рута, проданного в 2019 году за 5,64 миллиона долларов.
В 1986 году Марадона в ходе матча 1/4 финала чемпионата мира оформил дубль в ворота английской команды. Один из мячей он забил рукой.
Ранее стало известно, что топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" (1980) выставили на продажу в США. За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов. В аукционном доме Gotta Have Rock and Roll отметили, что он по-прежнему находится в хорошем состоянии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: