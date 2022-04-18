Топор из фильма "Сияние" выставили на продажу в США – СМИ

Фото: кадр из фильма "Сияние"; режиссер – Стэнли Кубрик; производство – Warner Bros.

Топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" (1980) выставили на продажу в США. За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов, сообщило издание TMZ.

Топор, с которым герой Джека Николсона гнался за женой и сыном, выставили на продажу через аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Там отметили, что он по-прежнему находится в хорошем состоянии. Ожидается, что торги начнутся 20 апреля 2022 года.

Ранее первое издание "Слова о полку Игореве" ушло с молотка за 3,4 миллиона рублей. Торги прошли на базе аукционного дома "Литфонд". Книга находится в хорошем состоянии, потертости на полукожаном переплете покрашены, приведены в порядок форзацы.

Начальная цена лота составляла 3 миллиона рублей.

