Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в этом году

Девять мостовых сооружений отремонтировали строители в Москве в этом году. Об этом сообщили в столичном правительстве.

Так, работы провели на Ленинградской эстакаде и Каширском путепроводе московской кольцевой автодороги. Текущий ремонт сделали на Автозаводском мосту, а также на мосту "Незнайка" на Киевском шоссе и на мосту через реку Ликову. Кроме того, отремонтировали путепровод Московский – Рассказовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.