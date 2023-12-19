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19 декабря, 07:15

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Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в этом году

Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в этом году

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Девять мостовых сооружений отремонтировали строители в Москве в этом году. Об этом сообщили в столичном правительстве.

Так, работы провели на Ленинградской эстакаде и Каширском путепроводе московской кольцевой автодороги. Текущий ремонт сделали на Автозаводском мосту, а также на мосту "Незнайка" на Киевском шоссе и на мосту через реку Ликову. Кроме того, отремонтировали путепровод Московский – Рассказовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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