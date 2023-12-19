Трехмиллионный гость выставки "Россия" получил открытку от Путина

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Трехмиллионный гость форума-выставки "Россия" Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от Владимира Путина и путевку на космодром Восточный. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Уточняется, что Козырев приехал на выставку из Алтайского края вместе со своей женой Еленой. Президент РФ подписал открытку еще в воскресенье, 17 декабря, когда он посещал павильон № 75 с региональными экспозициями.

"Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются", – сказал посетитель.



По словам гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, поездка рассчитана на семью и компенсирует также проезд и проживание в ходе путешествия.

Ранее стало известно, что двухмиллионный посетитель Марат Сабитов из Казани получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, а миллионный гость, Светлана Сулейманова, получила билеты на балет "Щелкунчик" и поездку в Москву.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября и действует до 12 апреля 2024 года. За месяц работы выставку посетили свыше 2 миллионов человек.

Москвичам рассказали о программе выставки-форума "Россия" 13 декабря