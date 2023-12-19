Собянин вручил государственные награды москвичам в преддверии Нового года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил выдающимся жителям Москвы государственные награды Российской Федерации и награды города. Торжественная церемония прошла в белом зале столичной мэрии.

"С наступающим Новым годом и, конечно, с заслуженными наградами города Москвы и государственными наградами, наградами президента Российской Федерации! Конечно, своим трудом, умением, своим отношением вы заслужили эти награды", – подчеркнул он.

Также мэр столицы назвал этот год непростым, однако он отметил развитие Москвы. По словам градоначальника, в 2023 году динамика развития столицы показала 16%, что стало рекордным уровнем с учетом экономической блокады со стороны Запада. В столице продолжали возводить соцобъекты, объекты здравоохранения, образования и транспорта.

"И в этом году эти проекты во многом вообще стали прорывными за все предыдущие годы", – сказал Собянин.

Во время церемонии москвичам вручили такие госнаграды РФ, как орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За отвагу на пожаре", медаль Луки Крымского и медаль ордена "Родительская слава". В том числе некоторые жители города удостоились званий "Заслуженный журналист РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ", "Заслуженный учитель РФ".

Кроме того, москвичи получили городские награды, в которые вошли знак отличия "За безупречную службу городу Москве" ХХХ лет и почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы".

Ряд горожан отметили почетными званиями "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы" и "Почетный работник транспорта города Москвы".

Помимо всего, в ходе церемонии были вручены почетные грамоты и благодарность президента РФ, а также почетные грамоты правительства Москвы.

Ранее Собянин поздравил московских школьников, завоевавших золотые медали на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Таиланде. Всего российская команда взяла шесть золотых медалей. Олимпиада проходила среди учеников до 15 лет. Участники соревновались в трех турах, выполняя задания по химии, физике и биологии.

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября