19 декабря, 16:00Город
Павильон "Дом российской кухни" открылся в рамках международной выставки-форума "Россия"
В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылся новый павильон. Он называется "Дом российской кухни".
В павильоне расположился фудхолл из 15 разных регионов РФ: Якутия, Тульская область, Камчатский край и другие. Гости смогут попробовать блюда региональной кухни: пироги с омулем, чуду, курники, а также традиционные блюда кочевников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.