Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 16:00

Город

Павильон "Дом российской кухни" открылся в рамках международной выставки-форума "Россия"

Павильон "Дом российской кухни" открылся в рамках международной выставки-форума "Россия"

"Актуальный репортаж": как рекордные осадки повлияли на работу столичных гидроузлов

Почти 290 единиц техники задействованы в уборке снега и воды в столице

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Московский зоопарк показал, как маленькая панда учится ходить

Почти 200 новых светофоров снизят аварийность на дорогах

Дороги модернизируют в Дорогомиловском районе Москвы

"День в московском зоопарке": птицы

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в Мещанском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове

В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылся новый павильон. Он называется "Дом российской кухни".

В павильоне расположился фудхолл из 15 разных регионов РФ: Якутия, Тульская область, Камчатский край и другие. Гости смогут попробовать блюда региональной кухни: пироги с омулем, чуду, курники, а также традиционные блюда кочевников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика