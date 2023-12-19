Павильон "Дом российской кухни" открылся в рамках международной выставки-форума "Россия"

В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылся новый павильон. Он называется "Дом российской кухни".

В павильоне расположился фудхолл из 15 разных регионов РФ: Якутия, Тульская область, Камчатский край и другие. Гости смогут попробовать блюда региональной кухни: пироги с омулем, чуду, курники, а также традиционные блюда кочевников.

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