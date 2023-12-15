"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции МЦД-4 Минская

В Москве завершилось благоустройство территории возле станции МЦД-4 Минская. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности этой станции.

В рамках проекта обновили и расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки. На территории, которая ограничена Минской улицей и линией железной дороги Киевского направления, появился сквер. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".