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Новости

15 декабря, 17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции МЦД-4 Минская

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции МЦД-4 Минская

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В Москве завершилось благоустройство территории возле станции МЦД-4 Минская. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности этой станции.

В рамках проекта обновили и расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки. На территории, которая ограничена Минской улицей и линией железной дороги Киевского направления, появился сквер. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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