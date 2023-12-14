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14 декабря, 06:30

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на улице Молостовых отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом на улице Молостовых отремонтировали в Москве

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В Москве завершился капитальный ремонт девятиэтажного дома на улице Молостовых. Особое внимание специалисты уделили восстановлению фасада, который облицован мелкоразмерной плиткой.

Также дом окрасили, причем мастера придумали уникальное цветовое решение. Для фасада выбрали оттенки зеленого – "Крем авокадо", "Зеленые сидровые груши" и "Зеленая филигрань". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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