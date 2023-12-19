Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 10:25

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле кластера "Ломоносов"

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в районе Филевский парк

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома завершился на улице Трофимова

Новости часа: Собянин рассказал об открытии новых столичных предприятий

Более 20 километров дорог модернизируют в Москве

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

Посвященные зимним видам спорта стелы установили на Воробьевых горах

Дополнительные экскурсии по заводам подготовили в рамках проекта "Открой Моспром"

Около 200 городских поликлиник получили новое медоборудование

В столичном районе Измайлово завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Верхняя Первомайская, 16. Дом построили в 1951 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта вернули зданию его первозданную красоту. Они расчистили и промыли стены, восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки, а затем нанесли на места намокания биоцидный состав. Большое внимание мастера уделили восстановлению лепного декора.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика