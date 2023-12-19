19 декабря, 10:25Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове
В столичном районе Измайлово завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Верхняя Первомайская, 16. Дом построили в 1951 году.
Специалисты Фонда капитального ремонта вернули зданию его первозданную красоту. Они расчистили и промыли стены, восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки, а затем нанесли на места намокания биоцидный состав. Большое внимание мастера уделили восстановлению лепного декора.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь