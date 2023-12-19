Около 2,8 млн анализов качества воды провели в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 2,8 миллиона исследований качества столичной воды провели в этом году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, физико-химические и микробиологические показатели воды в столице круглосуточно контролируют. Так, с января по ноябрь текущего года специалисты провели около 2,8 миллиона исследований, которые подтвердили полное соответствие воды всем требованиям и нормативам, указал вице-мэр.

В ведомстве добавили, что в городе работают четыре станции водоподготовки, их общая производительность составляет свыше шести миллионов кубометров при сегодняшней норме ежедневного потребления почти три миллиона кубометров. Водопроводная вода на всех этапах пути к потребителю проверяется по 184 показателям, уточнили там.

Специальные приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих их качество, продолжили в пресс-службе, отметив, что данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты принимают решения по изменениям режимов очистки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены. По его словам, там избавились от неприятных запахов, внедрили плоские плавающие перекрытия, построили блок механической очистки и реконструировали два блока биологической очистки.

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