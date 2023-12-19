"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома завершился на улице Трофимова

В столице на улице Трофимова завершился капитальный ремонт дома. Здание возвели в 1955 году в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали подходящие материалы и технологии. Особое внимание уделили ремонту фасада. Открытые плоскости тщательно промыли, вместе с уличными загрязнениями с поверхности убрали плесень и грибок.

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