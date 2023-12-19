Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:15

Город

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома завершился на улице Трофимова

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома завершился на улице Трофимова

Новости часа: Собянин рассказал об открытии новых столичных предприятий

Более 20 километров дорог модернизируют в Москве

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

Посвященные зимним видам спорта стелы установили на Воробьевых горах

Дополнительные экскурсии по заводам подготовили в рамках проекта "Открой Моспром"

Около 200 городских поликлиник получили новое медоборудование

Спасатели и пожарные провели более 650 занятий для детей в Москве

Бумажные медкарты перестали вести еще в двух московских больницах

Более 170 тыс человек посетили Московскую неделю красоты

В столице на улице Трофимова завершился капитальный ремонт дома. Здание возвели в 1955 году в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали подходящие материалы и технологии. Особое внимание уделили ремонту фасада. Открытые плоскости тщательно промыли, вместе с уличными загрязнениями с поверхности убрали плесень и грибок.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика