"Безопасный город": в Москве стартовала профилактическая акция ГИБДД "Зимние каникулы"

К предстоящим праздникам активно готовятся не только рядовые москвичи, но и стражи порядка. 19 декабря в столице стартовала профилактическая акция "Зимние каникулы", в рамках которой сотрудники ГИБДД напоминают детям о правилах дорожного движения.

Тем временем сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе. Какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать, чтобы праздники прошли без происшествий? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.