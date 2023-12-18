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18 декабря, 23:55

Общество

"Безопасный город": в Москве стартовала профилактическая акция ГИБДД "Зимние каникулы"

"Безопасный город": в Москве стартовала профилактическая акция ГИБДД "Зимние каникулы"

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К предстоящим праздникам активно готовятся не только рядовые москвичи, но и стражи порядка. 19 декабря в столице стартовала профилактическая акция "Зимние каникулы", в рамках которой сотрудники ГИБДД напоминают детям о правилах дорожного движения.

Тем временем сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе. Какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать, чтобы праздники прошли без происшествий? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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