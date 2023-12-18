В ГД внесли проект о немедленном освобождении осужденных по болезни

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Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому постановление суда об освобождении осужденного по болезни должно исполняться в незамедлительном порядке. Соответствующий документ был размещен в электронной базе ГД.

В материалах отмечается, что в настоящее время, поскольку после постановления суда могут быть поданы апелляционная жалоба или представление, решение об освобождении осужденного рассматривается в течение 15 суток.

"Постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью ... подлежит немедленному исполнению", – следует из скорректированной инициативы ВС.

Ранее ВС предложил освобождать от наказания наркоманов, которые прошли курс реабилитации и избавились от зависимости. Там считают, что подобная возможность станет мотивацией к лечению для осужденных. Отсрочку предлагали назначать как впервые осужденным, так и рецидивистам.

