В РФ предложили освобождать от наказания излечившихся наркоманов

Фото: depositphotos/feedough

В РФ предложили освобождать от наказания осужденных, которые прошли курс лечения от наркомании и социальную реабилитацию. Об этом сообщается на сайте Верховного суда РФ.

Отмечается, что отсрочка исполнения наказания для лечения наркомании дается лишь осужденным за покупку или производство наркотиков без цели сбыта, подделку рецептов на наркосодержащие препараты и культивирование растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества.

Такая норма де-юре есть в РФ, но применяется крайне редко. Согласно статистике Судебного департамента при ВС РФ, с начала прошлого года было выявлено всего пять случаев.

"Предоставление таким лицам возможности не отбывать реальное лишение свободы создает дополнительный стимул для прохождения курса лечения и последующей социальной реабилитации", – говорится в сообщении.

Проект Верховного суда РФ предлагает комплексно подойти к решению проблемы применения отсрочки отбывания наказания, проанализировать все вопросы, которые появляются у судов при применении данного института.

Отсрочку можно назначить как впервые осужденному, так и рецидивисту. Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию может быть выражено на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату как письменно, так и устно, уточнили в ВС РФ.

Суд пояснил, что продолжительность курса реабилитации для каждого индивидуальна, она должна определяться экспертами. При этом, отметили в ВС РФ, отсрочка отбывания наказания будет отменена, если осужденный до начала лечения или на любом его этапе отказался от прохождения курса.

Ранее стало известно, что три жителя Астрахани погибли после отравления неизвестным веществом. Региональный Минздрав, в свою очередь, сообщил о госпитализации 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени Кирова в период с 17 по 20 ноября.

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, оборудовавшего в коттедже нарколабораторию