СФ одобрил введение уголовного наказания за повторную передачу телефона в тюрьму

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Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность до двух лет лишения свободы за повторную передачу телефона лицам, отбывающим наказание в тюрьме.

Уголовная ответственность будет наступать, если гражданин ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за передачу (или ее попытку) мобильного телефона и других средств связи и комплектующих к ним в места лишения свободы, уточнила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, закон направлен на противодействие преступлениям, которые осужденные совершают при помощи интернета и телефонов.

Данный закон также устанавливает штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от года до двух лет. Также может быть применено наказание в виде принудительных работ до двух лет.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность по отношению к гражданам за повторную передачу мобильных телефонов лицам, находящимся в колониях, тюрьмах и изоляторах.

До этого глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что правительство РФ одобрило инициативу об усилении ответственности за передачу мобильников в места лишения свободы.