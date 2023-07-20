Госдума введет штрафы до 50 тыс руб за передачу мобильных телефонов в колонии и изоляторы

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Госдума приняла в I чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность по отношению к гражданам за повторную передачу мобильных телефонов лицам, находящимся в колониях, тюрьмах и изоляторах. Соответствующее решение появилось в думской электронной базе.

Документ был внесен в палату главой комитета ГД по информполитике Александром Хинштейном, главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым заместителем Ириной Панькиной.

В данный момент статьей о передаче либо попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, предусматривается получение штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.

Новый законопроект добавляет новую статью об ответственности за передачу или попытку передачи средств мобильной связи или комплектующих к ним. Согласно ей штраф возрастет и составит от 24 до 50 тысяч рублей. Передаваемый мобильник также будет конфискован.

За повторное нарушение законопроектом предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В некоторых случаях граждан будут привлекать к выполнению административных работ на срок до двух лет либо они получат наказание в виде лишения свободы на тот же срок.

Законопроект, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов гражданам, находящимся в колониях, тюрьмах или изоляторах был внесен в ГД в конце мая.

До этого Хинштейн сообщал, что правительство РФ одобрило инициативу об усилении ответственности за передачу мобильников в места лишения свободы, а в январе этого года кабмин написал положительный отзыв на инициативу.



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