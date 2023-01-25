Кабмин РФ одобрил проект об уголовном наказании за повторную передачу телефонов в колонии

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Российское правительство написало положительный отзыв на инициативу, согласно которой будет предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет за повторную передачу средств мобильной связи в тюрьмы. Об этом рассказал руководитель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Это большая и наболевшая проблема. Ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 году – 48,2 тысячи единиц). Для их нелегальной доставки используют самые изощренные способы – вплоть до беспилотников", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Он добавил, что гаджет в колонии может стать причиной новых преступлений, а также давления на свидетелей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что срок пребывания в СИЗО не должен быть больше одного года. Сенатор подчеркнула, что речь идет об экономических преступлениях или любых других делах, которые не связаны с насильственными действиями или же терроризмом.

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