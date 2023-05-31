В Госдуму внесли законопроекты, ужесточающие наказание за передачу мобильников в колонии

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В Госдуму внесли законопроекты, которые устанавливают ответственность за передачу мобильных телефонов гражданам, находящимся в колониях, тюрьмах или изоляторах. Документы размещены в электронной базе ГД.

Помимо этого, вместе с принятием законопроектов предлагается ввести соответствующие составы в Кодекс об административных правонарушениях и УК РФ. Отмечается, что повторная передача мобильника может грозить человеку лишением свободы на срок до 2 лет.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что передача мобильных телефонов в колонии влечет за собой в том числе создание call-центров, которые потом звонят гражданам с целью обмануть их и получить денежные средства.

Законопроектом предлагается увеличить размер штрафа, предписываемого за передачу или попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, изоляторах и иных местах содержания под стражей, запрещенных предметов, веществ или продуктов питания, установив его в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

По словам Хинштейна, при первом нарушении гражданина привлекут к административной ответственности, он заплатит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей. В случае совершения второй попытки граждане будут привлечены к уголовной ответственности, подчеркнул он. По новой статье виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы.

Ранее Хинштейн сообщал, что правительство РФ одобрило инициативу об усилении ответственности за передачу мобильников в места лишения свободы, а в январе этого года кабмин написал положительный отзыв на инициативу.

