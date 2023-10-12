Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в мошенничестве на 350 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Гендиректор ювелирной фирмы Darvol Дарья Спиридонова обвиняется в совершении 19 преступлений, связанных с мошенничеством на сумму более 350 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ей предъявили обвинение по частям 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в крупном и особо крупном размерах").

"Обвиняемая, являясь генеральным директором коммерческой организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий, путем обмана, под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства в сумме более 350 миллионов рублей", – уточнило ведомство.

Как отмечается в материалах, свои обязательства Спиридонова не выполнила и не вернула деньги. Ее поместили под домашний арест.

В июне прошлого года красноярский суд заключил бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя под стражу. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчину позже обвинили в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

Следствие по делу Митволя было завершено в мае 2023 года. Позже оно было передано прокурору Красноярского края. Экс-замглавы Росприроднадзора свою вину признал.

В сентябре этого года Железнодорожный районный суд Красноярска признал Олега Митволя виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве красноярского метро. Он взыскал с экс-чиновника 952 миллиона рублей по гражданским искам по данному делу.

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