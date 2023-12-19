Собянин: каждый десятый москвич работает в промышленности

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В сфере промышленности в Москве занято более 720 тысяч человек – это каждый 1десятый работающий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Градоначальник обратил внимание, что за последние пять лет объемы промышленного производства в столице выросли более чем в два раза.

"Столица занимает первое место в России по объему производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии, сфере изготовления медицинских изделий. Мы в тройке лидеров в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления", – говорится в его публикации.

Мэр уточнил, что в настоящее время в Москве успешно функционируют свыше четырех тысяч производств. Кроме того, продолжают появляться новые предприятия – от 40 до 50 средних и крупных, а также около 100 малых каждый год.

Собянин рассказал подробнее о предприятиях московской промышленности. Так, например, компания "Связь инжиниринг М" с 2005 года специализируется на приборах систем учета энергоресурсов. Теперь такое оборудование есть на станциях, где заряжаются речные трамваи.

Другое предприятие – "Ламбумиз" – с 1972 года производит упаковочные материалы. Летом прошлого года был запущен новый цех по переработке отходов картонной и полимерной тары. Он способен перерабатывать 150 тонн ламинированного картона каждый месяц.

В свою очередь, мощности роботизированного завода "МонАрх" позволяют ежегодно собирать до 100 тысяч "квадратов" или 1 765 штук жилых модулей. В перспективе здесь смогут выпускать 500 тысяч "квадратов" недвижимости.

Предприятие "Группа Полипластик" в рамках программы импортозамещения вложило более 200 миллионов рублей в производство отечественных высокопрочных труб.

Собянин отметил, что часто в промышленных компаниях работают семьями. Мэр подчеркнул, что общий стаж таких промышленных династий в Москве может составлять десятки и даже сотни лет.

Ранее Собянин сообщил, что предприятию "Пульсар" присвоили статус промышленного комплекса. Данная компания занимается разработкой нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных и других приборов.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, благодаря поддержке компания способна экономить на налогах до 23,6 миллиона рублей в год. Вырученные средства будут направлены на развитие производства.



"Деньги 24. Итоги": столичная промышленность увеличила объем производства на 16%