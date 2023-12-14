Предприятие по выпуску железобетонных конструкций появится в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта построит производственный комплекс по изготовлению сборных железобетонных конструкций в поселении Щаповском в ТиНАО. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, участок передали инвестору в аренду без проведения торгов. Его общая площадь – 32 тысячи квадратных метров. Работать на предприятии смогут свыше 340 человек.

Продукция, которую будут здесь выпускать, используется при строительстве несущих стен зданий, лестничных площадок и проемов, фасадов и балконов.

Предполагается, что каждый год на предприятии будет выпускаться до 45 тысяч единиц сборных железобетонных конструкций для строительства жилых зданий, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что инвестор в рамках масштабного инвестиционного проекта возведет производственный объект по выпуску строительных конструкций и материалов в поселении Щаповском. Благодаря этому на новом предприятии смогут трудоустроиться более 2,8 тысячи человек.

Между тем город выделил свыше 400 гектаров земли в рамках 80 масштабных инвестиционных проектов за 7 лет работы меры поддержки, сообщал Ефимов. Программа позволяет застройщику построить новый или расширить уже рабочий завод, Москва же получает рабочие места, продукцию и налоги.

Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО