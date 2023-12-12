Почти 3 тыс рабочих мест создадут на предприятии по выпуску стройматериалов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инвестор в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возведет производственный объект по выпуску строительных конструкций и материалов в поселении Щаповском. Благодаря этому на новом предприятии смогут трудоустроиться более 2,8 тысячи человек, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объект появится на земельном участке площадью 26 гектаров. Отмечается, что сейчас в Москве строительные материалы производят более 130 предприятий. Столичные промышленники предлагают инновационные изделия, которые применяются на объектах по всей стране, а также пользуются популярностью за рубежом.

"Планируется, что на новом заводе будет производиться до 29,7 тысячи единиц строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и деревянных напольных покрытий", – поделился руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, данные материалы применяются при модульном домостроении, укладке полов и других ремонтных мероприятиях.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор аренды земельного участка, который расположен вблизи поселка Спортбазы в ТиНАО, Москва намерена заключить с инвестором на пять лет. В течение этого периода он должен построить предприятие, площадь которого составит 212,8 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что Москва без проведения торгов выделила инвестору землю для возведения многофункционального центра в Ново-Переделкине. Его построят в рамках реализации МаИП. По словам Ефимова, центр появится недалеко от станции метрополитена "Боровское шоссе".

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