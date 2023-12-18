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18 декабря, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1957 года отремонтировали в Останкине

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1957 года отремонтировали в Останкине

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На северо-востоке Москвы в Останкинском районе завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание 1957 года постройки находится по адресу улица Годовикова, дом 5.

Мастера привели в порядок фасад дома и заменили инженерные системы. Сначала расчистили и промыли стены, затем нанесли на места намокания биоцидный состав. Также специалисты восстановили поврежденные плиты балконов, выполнили устройство новой водосточной системы и отмостки дома, а еще привели в порядок входные группы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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