"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Северном Медведкове

На северо-востоке столицы в Северном Медведкове завершились работы по обновлению жилого дома 1968 года постройки. Здание находится по адресу Полярная, 52, корпус 2.

Специалисты фонда капитального ремонта восстановили фасад дома и заменили магистрали центрального отопления. Стены здания были облицованы мелкоразмерной плиткой. Мастера восстановили стены по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".