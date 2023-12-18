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Новости

18 декабря, 07:00

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Северном Медведкове

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Северном Медведкове

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На северо-востоке столицы в Северном Медведкове завершились работы по обновлению жилого дома 1968 года постройки. Здание находится по адресу Полярная, 52, корпус 2.

Специалисты фонда капитального ремонта восстановили фасад дома и заменили магистрали центрального отопления. Стены здания были облицованы мелкоразмерной плиткой. Мастера восстановили стены по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Программа: Мой район. Обратная связь
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