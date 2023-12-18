Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 36 площадках

Программа фестиваля "Путешествие в Рождество" захватила 36 праздничных площадок. В этом году мероприятие посвящено истории столицы.

Гостей фестиваля ожидает путешествие по Москве боярской и купеческой, ремесленной и дворянской, знакомство с бытом столицы и ее новогодними традициями, а также их современным прочтением.

Когда и где будет проходить фестиваль в этом году? Какие мастер-классы можно будет посетить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.