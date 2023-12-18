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Новости

18 декабря, 07:30

Город

Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 36 площадках

Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 36 площадках

Москвичи поделились впечатлениями от программы фестиваля "Путешествие в Рождество"

Москвичи поделились впечатлениями от программы фестиваля "Путешествие в Рождество"

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" заработали в столице

Темой фестиваля "Путешествие в Рождество" стала история Москвы

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" открыли в столице

Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Историю Москвы впервые представили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

Более 30 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" открыли в столице

Программа фестиваля "Путешествие в Рождество" захватила 36 праздничных площадок. В этом году мероприятие посвящено истории столицы.

Гостей фестиваля ожидает путешествие по Москве боярской и купеческой, ремесленной и дворянской, знакомство с бытом столицы и ее новогодними традициями, а также их современным прочтением.

Когда и где будет проходить фестиваль в этом году? Какие мастер-классы можно будет посетить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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