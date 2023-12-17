Сладости и посуду можно купить на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба Московских сезонов

Новогодние сладости и винтажную посуду можно купить на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на фестивале представлен большой выбор новогодних подарков и украшений. Гости могут приобрести предметы декора и одежды, елочные игрушки ручной работы.

Отмечается, что главная тема фестиваля в этом году – жизнь столицы в разные исторические эпохи, поэтому на прилавках горожане увидят стилизованные под тот или иной период времени предметы быта.

На сайте уточнили, что на площадках "Москва боярская" представят посуду из стекла и хрусталя, елочные украшения ручной работы из бархата.

В "Москве ремесленной" посетители окунутся в атмосферу XVIII века. Там можно будет купить необычные игрушки и продукцию народных промыслов, говорится в тексте.

Между тем в шале "Москвы дворянской" предлагают винтажную посуду, вилки, ложки и ножи "под старину", рождественские пряники.

Помимо этого, на прилавках "Москвы купеческой" можно увидеть ароматические свечи, орехи с предсказаниями, съедобные елочные украшения.

Добавляется, что в "Москве советской" москвичи и гости столицы увидят предметы ушедшей эпохи, а также узнают, как отмечали Новый год в тот период времени.

В сообщении уточнили, что в рамках программы "Московское чаепитие" на Тверской площади проходит ярмарка, на которой продаются фирменные фарфоровые чашки с блюдцами и чайники, чай в крафтовых пакетах и варенье. Свою продукцию представили столичные предприниматели – участники проекта "Сделано в Москве".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 15 декабря по 8 января, гостей ждут 36 площадок мероприятия.

Кроме того, мэр напомнил, что москвичи могут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка". Она продлится до 29 февраля 2024 года.

Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"