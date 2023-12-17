17 декабря, 10:27Город
Сладости и посуду можно купить на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"
Фото: пресс-служба Московских сезонов
Новогодние сладости и винтажную посуду можно купить на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, на фестивале представлен большой выбор новогодних подарков и украшений. Гости могут приобрести предметы декора и одежды, елочные игрушки ручной работы.
Отмечается, что главная тема фестиваля в этом году – жизнь столицы в разные исторические эпохи, поэтому на прилавках горожане увидят стилизованные под тот или иной период времени предметы быта.
На сайте уточнили, что на площадках "Москва боярская" представят посуду из стекла и хрусталя, елочные украшения ручной работы из бархата.
В "Москве ремесленной" посетители окунутся в атмосферу XVIII века. Там можно будет купить необычные игрушки и продукцию народных промыслов, говорится в тексте.
Между тем в шале "Москвы дворянской" предлагают винтажную посуду, вилки, ложки и ножи "под старину", рождественские пряники.
Помимо этого, на прилавках "Москвы купеческой" можно увидеть ароматические свечи, орехи с предсказаниями, съедобные елочные украшения.
Добавляется, что в "Москве советской" москвичи и гости столицы увидят предметы ушедшей эпохи, а также узнают, как отмечали Новый год в тот период времени.
В сообщении уточнили, что в рамках программы "Московское чаепитие" на Тверской площади проходит ярмарка, на которой продаются фирменные фарфоровые чашки с блюдцами и чайники, чай в крафтовых пакетах и варенье. Свою продукцию представили столичные предприниматели – участники проекта "Сделано в Москве".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 15 декабря по 8 января, гостей ждут 36 площадок мероприятия.
Кроме того, мэр напомнил, что москвичи могут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка". Она продлится до 29 февраля 2024 года.
Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"
Читайте также