"Жизнь в большом городе": медицинские инновации

Новая разработка московских врачей вошла в топ-10 медицинских изобретений по версии Роспатента. В Московском городском спинальном нейрохирургическом центре предложили инновационный способ фиксации имплантатов при хронических заболеваниях позвоночника. Это поможет спортсменам после операций вернуться в большой спорт.

А какая еще высокотехнологичная медицинская помощь доступна москвичам? Над какими разработками врачи трудятся прямо сейчас? И почему 2023 год станет прорывным для столичной медицины? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".