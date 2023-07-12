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"Жизнь в большом городе": медицинские инновации

"Жизнь в большом городе": медицинские инновации

Новости часа: Собянин рассказал об открытии пяти реконструированных городских поликлиник

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Новая разработка московских врачей вошла в топ-10 медицинских изобретений по версии Роспатента. В Московском городском спинальном нейрохирургическом центре предложили инновационный способ фиксации имплантатов при хронических заболеваниях позвоночника. Это поможет спортсменам после операций вернуться в большой спорт.

А какая еще высокотехнологичная медицинская помощь доступна москвичам? Над какими разработками врачи трудятся прямо сейчас? И почему 2023 год станет прорывным для столичной медицины? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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медицинанаукагородвидеоАлина Гилева
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