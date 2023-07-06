Собянин: три поликлиники на северо-востоке и западе столицы открылись после капремонта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Три поликлиники открылись на северо-востоке и западе Москвы после капитального ремонта. В них смогут получать медицинскую помощь 47 тысяч детей и взрослых, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь о филиале № 1 детской поликлиники № 130 в Крылатском, филиале № 2 поликлиники № 12 в Останкинском районе, а также детско-взрослой поликлинике в поселке Рублево. Их привели к единому новому московскому стандарту поликлиник, из-за чего они стали комфортнее для посетителей в целом и удобнее для маломобильных граждан в частности.

"Прием ведут врачи самых востребованных специальностей. А новая техника помогла расширить диагностические возможности поликлиник, повысить качество и доступность медпомощи", – написал мэр.

Он также добавил, что в рамках капитального ремонта работы прошли и на прилегающих к медучреждениям территориях. Там обустроили зоны отдыха, детские площадки, заменили ограждения, обновили уличное освещение и проложили дорожки.

Ранее Собянин сообщил, что за последние два года алгоритмы ЕМИАС проанализировали уже свыше 750 тысяч анкет пациентов павильонов "Здоровая Москва". Благодаря этому удалось выявить риски хронических заболеваний и оперативно начать лечение у 600 тысяч человек.



Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин