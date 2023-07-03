Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Алгоритмы ЕМИАС проанализировали свыше 750 тысяч анкет пациентов павильонов "Здоровая Москва" за два года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тысяч человек", – рассказал мэр.

Пациенты заполняют анкету из 40 вопросов перед диспансеризацией. После этого ее анализирует врач и при необходимости назначает дополнительное обследование. Это позволяет врачам экономить время и использовать его в работе с пациентами.

Пройти анкетирование можно в терминале или в электронной медкарте на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее стало известно, что специалисты павильонов "Здоровая Москва" внесли в медкарты москвичей более 1,1 миллиона записей. Среди них были результаты обследований, протоколы и заключения врачей.

Павильоны работают в столице с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для прохождения осмотра пациенту необходимо иметь при себе столичный полис ОМС и паспорт. Комплексное обследование в павильоне займет около часа.



Около 70 тыс москвичей прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва"