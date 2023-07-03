07:17Мэр Москвы
Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Алгоритмы ЕМИАС проанализировали свыше 750 тысяч анкет пациентов павильонов "Здоровая Москва" за два года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тысяч человек", – рассказал мэр.
Пациенты заполняют анкету из 40 вопросов перед диспансеризацией. После этого ее анализирует врач и при необходимости назначает дополнительное обследование. Это позволяет врачам экономить время и использовать его в работе с пациентами.
Пройти анкетирование можно в терминале или в электронной медкарте на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Ранее стало известно, что специалисты павильонов "Здоровая Москва" внесли в медкарты москвичей более 1,1 миллиона записей. Среди них были результаты обследований, протоколы и заключения врачей.
Павильоны работают в столице с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для прохождения осмотра пациенту необходимо иметь при себе столичный полис ОМС и паспорт. Комплексное обследование в павильоне займет около часа.
Около 70 тыс москвичей прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва"
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