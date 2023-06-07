Данные о больничных стали доступны в цифровом паспорте поликлиники в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В цифровом паспорте столичной поликлиники ввели новый функционал, в котором можно посмотреть данные о больничных листах пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь в сервисе отображаются данные по электронным листам нетрудоспособности, включая сведения о диагнозе и дате закрытия больничного. Это позволяет руководству медицинской организации анализировать ситуацию по заболеваемости, более пристально следить за здоровьем москвичей, а также держать под постоянным контролем своевременность закрытия листов нетрудоспособности", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Ракова отметила, что данные о листах нетрудоспособности появились в паспорте по каждому филиалу поликлиники. Благодаря сервису главные врачи могут сформировать списки людей с открытыми больничными по необходимому временному периоду или по заболеваниям.

Также система фильтров предоставляет возможность увидеть информацию о том, сколько листов необходимо закрыть, сколько осталось дней до окончания больничного и другие сведения. Цифровой паспорт начал работать во всех организациях в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росздравнадзора проведут проверку информации об оформлении фиктивных электронных больничных в Москве. В ведомстве также заявили, что не будут преждевременно давать оценку информации.

До этого СМИ рассказали о схеме оформления электронных листков нетрудоспособности без законных на то оснований, используемой в Москве и ряде других регионах России.

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