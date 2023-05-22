Росздравнадзор пообещал проверить информацию о фиктивных электронных больничных в Москве

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Сотрудники Росздравнадзора проведут проверку информации об оформлении фиктивных электронных больничных в Москве, сообщается на сайте федерального органа.

"Относительно появления в СМИ материалов, свидетельствующих о якобы имевших место фактах злоупотреблений при оформлении листков нетрудоспособности, Росздравнадзор запросил у издания детальную информацию о приведенных фактах оформления листов нетрудоспособности в медорганизациях регионов и после получения такой информации проведет соответствующую проверку", – указано в сообщении.

В Росздравнадзоре также заявили, что не будут преждевременно давать оценку информации.

Ранее газета "Известия" рассказала о схеме оформления электронных листков нетрудоспособности без законных на то оснований, используемой в Москве и ряде других регионах России.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы воспользовались электронными медкартами больше 335 миллионов раз. Благодаря сервису, москвичи могут получить информацию о своем здоровье и здоровье своего ребенка в любое удобное время, добавил градоначальник.

Посмотреть электронную медкарту жители столицы могут через портал mos.ru или приложение "ЕМИАС.ИНФО". Там хранятся данные об осмотрах у врачей, результаты исследований, больничные листы, справки, информация о вакцинации и выписки из больниц.

В рамках электронной медкарты также доступен сервис "Дневник здоровья", куда вносятся различные данные о состоянии тела, например, о температуре или артериальном давлении.